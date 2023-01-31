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Взятка в 2 миллиона: ВАКС не смог осудить чиновника и посадил его соучастника

Станислав ПогориловВторник, 31 января 2023, 14:47
Взятка в 2 миллиона: ВАКС не смог осудить чиновника и посадил его соучастника
Иллюстративное фото Getty Images

Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы финдиректора субподрядной организации, который помогал чиновнику Кабмина получить взятку в 2 млн грн.

Источник: пресс-служба ВАКС, "Центр противодействия коррупции"

Дословно: "Финдиректор субподрядной организации признан виновным в пособничестве в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в размере 2 000 000 грн, которая требовалась за подписание актов по результатам проведения ремонтно-реставрационных работ помещения КМУ".

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Детали: По данным ЦПК, в отношении чиновника правительства суд остановил производство в июле, поскольку обвиняемый мобилизован в ряды ВСУ.

ПО данным источников УП, речь идет об Игоре Новоселе, который занимал должность начальника управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина.

Судом было установлено, что Новосел не может участвовать в судебных заседаниях, поскольку "выполняет задачи за пределами дислокации воинской части". А его участие через видеосвязь якобы невозможно из-за отсутствия технических средств, а также риск того, что он может выдать секретную информацию.

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Напомним: По подозрению в получении взятки в 2 млн грн Новосела задержали в начале февраля 2020 года. Но уже 20 февраля он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 1 млн 552 грн.

Темы: судкоррупцияУкраина
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