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Кулеба розповів, що планують обговорювати на саміті Україна-ЄС у Києві

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 15:50
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Центральним питанням саміту Україна-ЄС у Києві буде оцінка прогресу, якого вже досягла Україна, та подальше відкриття переговорів про вступ, торкнуться також багатьох інших тем, пов’язаних з війною Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми готуємося представити результати виконання усіх 7 рекомендацій Єврокомісії та очікуємо позитивної оцінки наших зусиль з боку ЄС. Розраховуємо на значний прогрес у наближенні до внутрішнього ринку Євросоюзу, взаємодії в енергетичній сфері… Ключовим питанням у порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС, після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК та отримає позитивну оцінку", - розповів він. 

В центрі дискусії будуть також нові санкції ЄС проти Росії, зокрема, проти російської індустрії ракет та безпілотників та атомної індустрії. 

Також говоритимуть про безпекову ситуацію, реалізацію запропонованої Україною "формули миру", притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини, повоєнну відбудову України. 

Під час саміту планують підписати низку галузевих документів та схвалити спільну заяву за підсумками саміту. 

Нагадаємо, Кулеба також повідомив, що за підсумками перших обіцянок союзників щодо танків ЗСУ отримають від 120 сучасних західних танків. 

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Теми: Кулеба ДмитроУкраїнаЄС
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