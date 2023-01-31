Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба рассказал, что планируют обсуждать на саммите Украина-ЕС в Киеве

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 15:50
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО C FACEBOOK

Центральным вопросом саммита Украина-ЕС в Киеве будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы готовимся представить результаты выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС. Рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействия в энергетической сфере... Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", - рассказал он.

В центре дискуссии будут также новые санкции ЕС против России, в частности, против российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.

Также будут говорить о ситуации с безопасностью, реализации предложенной Украиной "формулы мира", привлечении России к ответственности за совершенные преступления, послевоенном восстановлении Украины.

Во время саммита планируют подписать ряд отраслевых документов и принять совместное заявление по итогам саммита.

Напомним, Кулеба также сообщил, что по итогам первых обещаний союзников по танкам ВСУ получат от 120 современных западных танков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоМиллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны

Россия прислала в Донецкую область "СОБР" – подавлять бунты среди своих солдат

МИД выразил Грузии решительный протест и просит отдать Саакашвили Украине

Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, превышение лимитов пока не фиксируют – "Укрэнерго"

Поляки будут протестовать против чрезмерного движения из Украины: возможны сложности на границе

Бежавший российский офицер рассказал, как украинских военных пытают в плену

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи
Кулеба заявил, что друзья Украины "взяли в работу" поставки самолетов F-16
Кулеба анонсировал встречу стран для продвижения идеи спецтрибунала по преступлениям РФ
Последние новости
14:56
Volvo планирует переоборудовать основные модели в электромобили с прицелом на рынок Азии – СМИ
14:45
обновленоРоссияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома
14:41
"Почему вы не на фронте?": преподавательница ДТЭУ отказалась вести пару на украинском
14:39
фото ГБР поймало предпринимателей, которые продавали Минобороны воображаемые продукты
14:33
Воспитательнице, которая пытала детей, сообщили о подозрении
14:19
Лавров увидел в западной поддержке Украины "нацизм" и намерение "решить русский вопрос"
14:08
видеоБеби-бум в Антарктиде: полярники показали, как пингвиня вылупляется из яйца
14:05
В России женщину оштрафовали за статус "Слава Украине!" на корейском языке
14:04
За сутки россияне убили в Украине 8 человек и ранили 16 украинцев – данные ОВА
13:47
фото, видеоВыбивали несуществующие долги: в Днепре обезвредили банду, терроризировавшую горожан
Все новости...