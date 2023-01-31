Кулеба рассказал, что планируют обсуждать на саммите Украина-ЕС в Киеве

Центральным вопросом саммита Украина-ЕС в Киеве будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы готовимся представить результаты выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС. Рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействия в энергетической сфере... Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", - рассказал он.

В центре дискуссии будут также новые санкции ЕС против России, в частности, против российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.

Также будут говорить о ситуации с безопасностью, реализации предложенной Украиной "формулы мира", привлечении России к ответственности за совершенные преступления, послевоенном восстановлении Украины.

Во время саммита планируют подписать ряд отраслевых документов и принять совместное заявление по итогам саммита.

Напомним, Кулеба также сообщил, что по итогам первых обещаний союзников по танкам ВСУ получат от 120 современных западных танков.