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Кулеба рассказал, что планируют обсуждать на саммите Украина-ЕС в Киеве

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 14:50
Кулеба рассказал, что планируют обсуждать на саммите Украина-ЕС в Киеве
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО C FACEBOOK

Центральным вопросом саммита Украина-ЕС в Киеве будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы готовимся представить результаты выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС. Рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействия в энергетической сфере... Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", - рассказал он.

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В центре дискуссии будут также новые санкции ЕС против России, в частности, против российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.

Также будут говорить о ситуации с безопасностью, реализации предложенной Украиной "формулы мира", привлечении России к ответственности за совершенные преступления, послевоенном восстановлении Украины.

Во время саммита планируют подписать ряд отраслевых документов и принять совместное заявление по итогам саммита.

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Напомним, Кулеба также сообщил, что по итогам первых обещаний союзников по танкам ВСУ получат от 120 современных западных танков.

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинаЕС
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