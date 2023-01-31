Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суддя ЄСПЛ: Україна з "двієчника" перетворилась на морального авторитета Європи

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 15:22

Після завершення холодної війни і приєднання до Ради Європи Україна тривалий час отримувала від Європейського суду з прав людини незадовільні оцінки за різними параметрами, але зараз з двієчника перетворилася на моральний авторитет Європи.

Про це у розмові з "Європейською правдою" заявив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський.

За його словами, раніше Україна належала до числа держав-учениць.

Реклама:

"Було сформовано своєрідний клас з числа країн Східної Європи, які приєдналися до Ради Європи після завершення холодної війни, які вчилися у досвідчених держав демократії, верховенству права і правам людини", - зазначив Гнатовський, додавши, що у цьому класі Україна стабільно була "двієчницею". Зокрема, Україна отримувала від ЄСПЛ незадовільні оцінки за різними показниками, проте певний прогрес, за його словами, відбувався.

Однак, він наголосив, що України довоєнної вже не буде, буде принципово інша Україна.

"Україна вже зараз з двієчника стала моральним авторитетом Європи, моральним орієнтиром, чи, так би мовити, моральним компасом Європи. Тому що нічого собі двієчник, який за право знаходитися в класі і за ті цінності, яким його вчать, готовий вмирати, готовий віддавати своє життя, готовий іти на будь-які жертви для того, щоб бути дійсно європейською державою", - пояснив суддя.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він назвав оманливою ідею про те, що може бути вільна європейська держава без прав людини і без верховенства права.

"Україна має права людини як частину своєї ідентичності. І справа не тільки у другому розділі Конституції, а в тому, що все, за що ми боремося, зводиться до цінностей, які захищає ЄСПЛ, які проповідує Рада Європи. Тому менторськи з Україною ніхто вже розмовляти не має права. І не буде, я впевнений. Але це не означає, що не буде допомоги Україні, щоб все ж таки побудувати правильно свою демократію", - наголосив суддя Гнатовський.

Як повідомлялося, в Європейському суді з прав людини зареєстровано понад 10 тисяч скарг, поданих проти України. Україна перебуває на третьому місці за кількістю справ в ЄСПЛ.

Теми: судЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
суд
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи
Останні новини
09:23
Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: