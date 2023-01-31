Суддя ЄСПЛ: Україна з "двієчника" перетворилась на морального авторитета Європи

Після завершення холодної війни і приєднання до Ради Європи Україна тривалий час отримувала від Європейського суду з прав людини незадовільні оцінки за різними параметрами, але зараз з двієчника перетворилася на моральний авторитет Європи.

Про це у розмові з "Європейською правдою" заявив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський.

За його словами, раніше Україна належала до числа держав-учениць.

"Було сформовано своєрідний клас з числа країн Східної Європи, які приєдналися до Ради Європи після завершення холодної війни, які вчилися у досвідчених держав демократії, верховенству права і правам людини", - зазначив Гнатовський, додавши, що у цьому класі Україна стабільно була "двієчницею". Зокрема, Україна отримувала від ЄСПЛ незадовільні оцінки за різними показниками, проте певний прогрес, за його словами, відбувався.

Однак, він наголосив, що України довоєнної вже не буде, буде принципово інша Україна.

"Україна вже зараз з двієчника стала моральним авторитетом Європи, моральним орієнтиром, чи, так би мовити, моральним компасом Європи. Тому що нічого собі двієчник, який за право знаходитися в класі і за ті цінності, яким його вчать, готовий вмирати, готовий віддавати своє життя, готовий іти на будь-які жертви для того, щоб бути дійсно європейською державою", - пояснив суддя.

Водночас він назвав оманливою ідею про те, що може бути вільна європейська держава без прав людини і без верховенства права.

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"Україна має права людини як частину своєї ідентичності. І справа не тільки у другому розділі Конституції, а в тому, що все, за що ми боремося, зводиться до цінностей, які захищає ЄСПЛ, які проповідує Рада Європи. Тому менторськи з Україною ніхто вже розмовляти не має права. І не буде, я впевнений. Але це не означає, що не буде допомоги Україні, щоб все ж таки побудувати правильно свою демократію", - наголосив суддя Гнатовський.

Як повідомлялося, в Європейському суді з прав людини зареєстровано понад 10 тисяч скарг, поданих проти України. Україна перебуває на третьому місці за кількістю справ в ЄСПЛ.