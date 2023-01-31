Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судья ЕСПЧ: Украина из "двоечника" превратилась в морального авторитета Европы

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 16:22

После завершения холодной войны и присоединения к Совету Европы Украина долгое время получала от Европейского суда по правам человека неудовлетворительные оценки по различным параметрам, но сейчас из двоечника превратилась в моральный авторитет Европы.

Об этом в разговоре с "Европейской правдой" заявил судья ЕСПЧ Николай Гнатовский.

По его словам, ранее Украина принадлежала к числу государств-учениц.

"Был сформирован своеобразный класс из числа стран Восточной Европы, которые присоединились к Совету Европы после завершения холодной войны, которые учились у опытных государств демократии, верховенству права и правам человека", - отметил Гнатовский, добавив, что в этом классе Украина стабильно была "двоечницей". В частности, Украина получала от ЕСПЧ неудовлетворительные оценки по различным показателям, однако определенный прогресс, по его словам, происходил.

Однако, он отметил, что Украины довоенной уже не будет, будет принципиально другая Украина.

"Украина уже сейчас из двоечника стала моральным авторитетом Европы, моральным ориентиром, или, так сказать, моральным компасом Европы. Потому что ничего себе двоечник, который за право находиться в классе и за те ценности, которым его учат, готов умирать, готов отдавать свою жизнь, готов идти на любые жертвы для того, чтобы быть действительно европейским государством", - пояснил судья.

В то же время он назвал обманчивой идею о том, что может быть свободное европейское государство без прав человека и без верховенства права.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина имеет права человека как часть своей идентичности. И дело не только во втором разделе Конституции, а в том, что все, за что мы боремся, сводится к ценностям, которые защищает ЕСПЧ, которые проповедует Совет Европы. Поэтому менторски с Украиной никто уже разговаривать не имеет права. И не будет, я уверен. Но это не значит, что не будет помощи Украине, чтобы все же построить правильно свою демократию", - подчеркнул судья Гнатовский.

Как сообщалось, в Европейском суде по правам человека зарегистрировано более 10 тысяч жалоб, поданных против Украины. Украина находится на третьем месте по количеству дел в ЕСПЧ.

Темы: судЕвропа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРоссияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома

фото ГБР говорит, что поймало продавцов яиц по 17 грн для Минобороны

видеоМиллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны

Россия прислала в Донецкую область "СОБР" – подавлять бунты среди своих солдат

МИД выразил Грузии решительный протест и просит отдать Саакашвили Украине

Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, превышение лимитов пока не фиксируют – "Укрэнерго"

Все новости...
суд
Взятка в 2 миллиона: ВАКС не смог осудить чиновника и посадил его соучастника
Украина стремится наказать каждого военного преступника, но это вызов для мирового правосудия - WP
Экс-следователь ГПУ Сус получил 9 лет колонии
Последние новости
15:34
В Грузии почти 70% обеспокоены массовым приездом россиян в страну
15:32
От продажи военных облигаций с начала войны привлекли более 300 миллиардов
15:23
Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн - источник
15:20
Кубок ATP, футболка Малиновского, ящик вина от Stakhovsky Wines: за донаты на дроны
15:15
РФ ударила по селу на Херсонщине: 4 раненых, в том числе 5-летний ребенок
15:10
"Киев Цифровой" интегрировался с "Дією": забрать эвакуированное авто будет проще
15:05
В Черном море стало меньше российских "Калибров"
15:05
Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз
15:04
Главный прокурор Киева встретил Новый год за границей: говорит, семейные обстоятельства - "Схемы"
15:00
Приватбанк в прошлом году получил более 30 миллиардов чистой прибыли
Все новости...