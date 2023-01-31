У Києві вводяться нові перепустки на авто для проїзду в комендантську годину

Від лютого в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Джерело: комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій, якого цитує пресслужба КМВА

Пряма мова: "Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв".

Деталі: Вказано, що замінити старі перепустки на нові можна з 1.02 по 15.02 лютого в комендатурі столиці.