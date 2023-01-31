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У Києві вводяться нові перепустки на авто для проїзду в комендантську годину

Валентина РоманенкоВівторок, 31 січня 2023, 15:23
У Києві вводяться нові перепустки на авто для проїзду в комендантську годину
фото з Telegram КМВА

Від лютого в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Джерело: комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій, якого цитує пресслужба КМВА

Пряма мова: "Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

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Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв".

Деталі: Вказано, що замінити старі перепустки на нові можна з 1.02 по 15.02 лютого в комендатурі столиці.

Теми: Київкомендантська годинаавто
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