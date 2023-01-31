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В Киеве вводятся новые пропуска на авто для проезда в комендантский час

Валентина РоманенкоВторник, 31 января 2023, 16:23
фото из Telegram КГВА

С февраля в Киеве вводятся пропуска нового формата на авто для передвижения по городу во время комендантского часа.

Источник: комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий, которого цитирует пресс-служба КГВА

Прямая речь: "Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, которые относятся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые доводятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений".

Детали: Указано, что заменить старые пропуска на новые можно с 1.02 по 15.02 февраля в комендатуре столицы.

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Темы: Киевкомендантский часавто
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