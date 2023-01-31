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У російському "Ермітажі" на табло показали злочини росіян у Бучі

"Українська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 16:42
Фото: РИА Новости

Адміністрація російського музею "Ермітаж" у Санкт-Петербурзі поскаржилася у правоохоронні органи на те, що 29 січня невідомі вивели на екрани електронних табло інформацію про події у Бучі, де масово скоювали злочини російські військові.

Джерело: російське видання "Фонтанка"

Деталі: Після того, як співробітники служби безпеки виявили злам, табло одразу відключили. За попередньою інформацією, злам сервера було здійснено дистанційно.

В Слідчому комітеті Петербурга поки вирішують, як кваліфікувати згаданий інцидент.

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Теми: БучаРосіяхакеривійна
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