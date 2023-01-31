В российском "Эрмитаже" на табло показали преступления россиян в Буче
Вторник, 31 января 2023, 16:42
Администрация российского музея "Эрмитаж" в Санкт-Петербурге пожаловалась в правоохранительные органы на то, что 29 января неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в Буче, где массово совершали преступления российские военные.
Источник: российское издание "Фонтанка"
Детали: После того, как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло сразу отключили. По предварительной информации, взлом сервера был осуществлен дистанционно.
В Следственном комитете Петербурга пока решают, как квалифицировать упомянутый инцидент.
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