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За оружейные контракты Минобороны отвечает Лиев, который поддерживал оккупацию Крыма – ЦПК 

Алена МазуренкоВторник, 31 января 2023, 15:47
За оружейные контракты Минобороны отвечает Лиев, который поддерживал оккупацию Крыма – ЦПК 
Александр Лиев. Скриншот

Председатель правления ЦПК сообщил, что за вооруженные контракты Минобороны отвечает Александр Лиев, который поддерживал оккупацию Крыма.

Источник: председатель правления ЦПК Виталий Шабунин в блоге УП, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook 

Дословно Шабунин: "Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова.

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Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать оружейные контракты Минобороны. Как вам такое?

Знакомьтесь - Александр Лиев. С лета 2022 года назначен врио руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, места расположения производств в Украине и сроки поставок.

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Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резников, что оружие закупает новосозданное агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО.

Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием".

Детали: Шабунин сообщил, что Лиев уроженец г.Ухта республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен президента-беглеца Виктора Януковича.

В марте 2014 года, во времена оккупации Крыма Россией, Лиев призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" за его статус.

Кроме того, в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ.

Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, которые пытались войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа.

Безуглая в Facebook сообщила, что рекомендовала министру обороны Алексею Резникову уволить Лиева еще несколько месяцев назад.

По ее словам, нардеп обращалась в СБУ из-за назначения Лиева в Минобороны.

Темы: МинобороныКрымоккупацияЦПК
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