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Черга 500 людей: медцентр перевірили через скарги військових, є порушення

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 січня 2023, 17:46
Санвузол, яким користуються українські захисники, в клініці амбулаторно-поліклінічної допомоги ЗСУ, фото з соцмереж омбудсмена

Офіс омбудсмена перевірив медцентр через скарги військових, зафіксувавши численні порушення в обслуговуванні українських захисників та неналежні умови.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "Із соцмереж офісу омбудсмана стало відомо про ймовірне порушення права військовослужбовців на належне медичне обслуговування. З метою перевірки даної інформації здійснено виїзд до клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Міністерства оборони України (пізніше Лубінець виправив, що йдеться про клініку Медичних сил ЗСУ - ред).

У ході відвідування закладу, знайшли своє підтвердження обставини, які викладені в дописі військовослужбовця".

Деталі: Зокрема, у клініці відсутній електронний документообіг та електронний запис на прийом, що призводить до паперової тяганини та черг. Таким чином, військові з різним ступенем травм змушені годинами очікувати на прийом до лікаря. 

Пряма мова: "Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб. На підтвердження своїх слів працівникам Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року". 

Більше деталей: До ще більших черг призводять аварійні відключення у закладі. Крім того, зупиняється ліфт, через що маломобільні військові не можуть отримати доступ до лікарів. 

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За словами Лубінця, у закладі відсутнє належне сервісне обслуговування. Зокрема, у клініці нема вільного доступу до питної води, а санітарно-технічний стан санвузлів "вкрай незадовільний" та не пристосований для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. Також омбудсмен повідомляє про брак штучного освітлення в коридорних приміщеннях, де військові стоять в черзі та заповнюють документи. 

Крім того, військові скаржаться відсутність можливості проходження військово-лікарської комісії за місцем свого проживання та необхідність їхати до обласного центру з інших населених пунктів.

Пряма мова: "Тому наразі Офісом Омбудсмана вирішується питання щодо вжиття заходів реагування з метою вирішення окреслених проблемних питань".

 

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що офіс омбудсмена перевірив клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги Міноборони України. Пізніше Лубінець виправив, що йдеться про клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги Медичних сил ЗСУ.

За даними УП, йдеться про Військовий медично-клінічний центр Західного регіону у Львові. Як наголосили УП у Міноборони, центр наразі непідпорядкований міністерству, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення всі військові медичні заклади були передані у підпорядкування Командуванню медичних сил ЗСУ.

Теми: Збройні силимедицинаомбудсмен
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