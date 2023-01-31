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Очередь 500 человек: медцентр проверили из-за жалоб военных, есть нарушения

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 17:46
Санузел, которым пользуются украинские защитники, в клинике амбулаторно-поликлинической помощи ВСУ, фото из соцсетей омбудсмена

Офис омбудсмена проверил один из медцентов из-за жалоб военных, зафиксировав многочисленные нарушения в обслуживании украинских защитников и ненадлежащие условия.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Из соцсетей офиса омбудсмена стало известно о вероятном нарушении права военнослужащих на надлежащее медицинское обслуживание. С целью проверки данной информации осуществлен выезд в клинику амбулаторно-поликлинической помощи Министерства обороны Украины (позже Лубинец исправил, что речь идет о клинике Медицинских сил ВСУ - ред).

В ходе посещения заведения, нашли свое подтверждение обстоятельства, изложенные в заметке военнослужащего".

В частности, в клинике отсутствует электронный документооборот и электронная запись на прием, что приводит к бумажной волоките и очередям. Таким образом, военные с различной степенью травм вынуждены часами ожидать приема к врачу. 

Прямая речь: "Во время личного общения с военнослужащими, последние сообщили, что очереди к отдельным специалистам составляют более 500 человек. В подтверждение своих слов работникам Секретариата был представлен список лиц, находящихся в очереди к невропатологу, который составляет 557 человек по состоянию на 31.01.2023 года". 

Больше деталей: К еще большим очередям приводят аварийные отключения в заведении. Кроме того, останавливается лифт, из-за чего маломобильные военные не могут получить доступ к врачам. 

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По словам Лубинца, в заведении отсутствует надлежащее сервисное обслуживание. В частности, в клинике нет свободного доступа к питьевой воде, а санитарно-техническое состояние санузлов "крайне неудовлетворительное" и не приспособлено для маломобильных групп населения и лиц с инвалидностью. Также омбудсмен сообщает о нехватке искусственного освещения в коридорных помещениях, где военные стоят в очереди и заполняют документы. 

Кроме того, военные жалуются на отсутствие возможности прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства и необходимость ехать в областной центр из других населенных пунктов.

Прямая речь: "В ходе посещения заведения нашли свое подтверждение обстоятельства, изложенные в посте военнослужащего.

Поэтому сейчас Офисом Омбудсмена решается вопрос о принятии мер реагирования с целью решения очерченных проблемных вопросов".

 

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что офис омбудсмена проверил клинику амбулаторно-поликлинической помощи Минобороны Украины. Позже Лубинец исправил, что речь идет о клинике амбулаторно-поликлинической помощи Медицинских сил ВСУ.

По данным УП, речь идет о Военном медико-клиническом центре Западного региона во Львове. Как отметили УП в Минобороны, центр пока неподчинен министерству, поскольку еще до начала полномасштабного вторжения все военные медицинские учреждения были переданы в подчинение Командованию медицинских сил ВСУ.

Темы: Вооруженные силымедицинаомбудсмен
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