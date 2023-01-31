Медведєв запропонував узаконити "інтелектуальне" піратство в Росії

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав узаконити в Росії інтелектуальне піратство на кінофільми та промислове програмне забезпечення.

Джерело: допис Медведєва

Деталі: Медведєв вкотре заявив, що західні санкції "з тріском провалилися". Росії, за його словами, вдалося знайти заміну більшості промислової продукції та споживчих товарів.

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Пряма мова: "Залишилося тільки ухвалити правила про використання їхньої (західної – ред.) інтелектуальної власності. Без всяких ліцензій і сплати авторської винагороди. Це, зокрема, і будуть наші відповідні санкції на їхні майнові права.

На все: від кінофільмів до промислового софту. Спасибі, до речі, і тим, хто розробив різні програми для безліцензійного застосування їхніх дорогих інтелектуальних продуктів. Коротше, для піратського використання в режимі особистих санкцій".

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