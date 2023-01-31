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Медведев предложил узаконить "интеллектуальное" пиратство в России

"Украинская правда"Вторник, 31 января 2023, 17:00
Медведев предложил узаконить интеллектуальное пиратство в России
Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал узаконить в России интеллектуальное пиратство на кинофильмы и промышленное программное обеспечение. 

Источник: сообщение Медведева

Детали: Медведев в очередной раз заявил, что западные санкции "с треском провалились". России, по его словам, удалось найти замену большинству промышленной продукции и потребительских товаров.

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Прямая речь: " Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права.

На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций".

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Темы: РосcияМедведев
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