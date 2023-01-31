Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев предложил узаконить "интеллектуальное" пиратство в России

"Украинская правда"Вторник, 31 января 2023, 18:00
Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал узаконить в России интеллектуальное пиратство на кинофильмы и промышленное программное обеспечение. 

Источник: сообщение Медведева

Детали: Медведев в очередной раз заявил, что западные санкции "с треском провалились". России, по его словам, удалось найти замену большинству промышленной продукции и потребительских товаров.

Прямая речь: " Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права.

На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций".

Читайте также: "Всерьез еще ничего не начинали". Исчерпали ли себя санкции против России?

Темы: РосcияМедведев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн - источник

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз

обновленоРоссияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома

фото ГБР говорит, что поймало продавцов яиц по 17 грн для Минобороны

видеоМиллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны

Россия прислала в Донецкую область "СОБР" – подавлять бунты среди своих солдат

Все новости...
Росcия
В российском "Эрмитаже" на табло показали преступления россиян в Буче
Украина стремится наказать каждого военного преступника, но это вызов для мирового правосудия - WP
Защитники за сутки уничтожили 5 лодок с российскими ДРГ
Последние новости
17:19
Европарламент призвал ЕС готовить начало переговоров о вступлении Украины
17:08
Украинский пилот рассказал FT, что в стране скоро будет нехватка самолетов и ракет
17:02
Проглотил деталь Lego несколько недель назад: во Львове медики спасли малыша
16:55
Корпорация Procter&Gamble попала в список международных спонсоров войны
16:49
Бойцы Непийпиво, Святоша, Аполлон и Тарасий могут получить звание Героев: петиция набрала 25 тысяч
16:47
Миграционная служба не отказывала экс-добровольцу из Беларуси, документы уже оформляют
16:40
ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов: обеспокоен высокой инфляцией
16:39
Правительство разрешило трансплантологам ехать со спецсигналами
16:38
видео"Укроборонпром" показал новые осколочные 82-мм мины на передовой
16:13
Киевляне стали арендовать квартиры на более низких этажах из-за обстрелов и электричества
Все новости...