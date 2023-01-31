Байден заявив, що обговорить із Зеленським потреби України у зброї
Президент США Джо Байден заявив, що обговорить з українським колегою Володимиром Зеленським прохання Києва про надання більш сучасного озброєння для захисту від російської агресії.
Слова Байдена в розмові з журналістами у вівторок уранці цитує агенція AFP, на яку посилається "Європейська правда".
"Ми збираємось поговорити", – зазначив американський президент.
Напередодні, як відомо, Байден відповів "ні" на питання, чи підтримує він надання Україні західних винищувачів F-16. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.
Водночас, за даними Politico, питання надання Україні винищувачів поки не обговорювалось на високому рівні, тож слова Байдена, можливо, не є остаточним рішенням.
Раніше видання писало, що в міністерстві оборони США існує група посадовців, які схиляють решту до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну, щоб допомогти їй захиститися від російських ракетних і безпілотних атак.
Як відомо, Україна тривалий час просить у США далекобійні ракети ATACMS для ураження позицій російських окупаційних сил у глибокому тилу, а останнім часом почала наголошувати на отриманні сучасної авіації для захисту від російських атак ракетами й безпілотниками.