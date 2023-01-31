Байден заявил, что обсудит с Зеленским потребности Украины в оружии

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским просьбу Киева о предоставлении более современного вооружения для защиты от российской агрессии.

Слова Байдена в разговоре с журналистами во вторник утром цитирует агентство AFP, на которое ссылается "Европейская правда".

"Мы собираемся поговорить", - отметил американский президент.

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Накануне, как известно, Байден ответил "нет" на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине западных истребителей F-16. В Белом доме после этого сказали, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

В то же время, по данным Politico, вопрос предоставления Украине истребителей пока не обсуждался на высоком уровне, поэтому слова Байдена, возможно, не являются окончательным решением.

Ранее издание писало, что в министерстве обороны США существует группа чиновников, которые склоняют остальных к одобрению отправки истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских ракетных и беспилотных атак.

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Как известно, Украина длительное время просит у США дальнобойные ракеты ATACMS для поражения позиций российских оккупационных сил в глубоком тылу, а в последнее время начала делать акцент на получении современной авиации для защиты от российских атак ракетами и беспилотниками.