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МЗС закликало угорського посла зупинити антиукраїнську риторику Орбана

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 18:20

Міністерство закордонних справ у понеділок викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з останніми висловлюваннями угорського прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", – йдеться в повідомленні МЗС.

Також Будапешт закликали зупинити "цю негативну тенденцію" для того, щоб уникнути "непоправних наслідків" для двосторонніх відносин, і наголосили на готовності Києва до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.

Минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.

За словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

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Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

Читайте також: Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини.

Теми: МЗСУгорщинадипломатичні відносини
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