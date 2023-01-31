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МИД призвал венгерского посла остановить антиукраинскую риторику Орбана

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 18:20

Министерство иностранных дел в понедельник вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с последними высказываниями венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Венгерскому дипломату было отмечено, что антиукраинская риторика, которая уже в течение длительного времени звучит со стороны венгерского руководства, является абсолютно неприемлемой и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям", - говорится в сообщении МИД.

Также Будапешт призвали остановить "эту негативную тенденцию" для того, чтобы избежать "непоправимых последствий" для двусторонних отношений, и подчеркнули готовность Киева к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину.

По словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки".

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После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

Темы: МИДВенгриядипломатические отношения
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