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Орбан у святковому тості заявив, що Угорщина межує з Росією, а не з Україною

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 17:51
Орбан у святковому тості заявив, що Угорщина межує з Росією, а не з Україною
Віктор Орбан і Володимир Путін, 2018 рік, фото AFP via Getty Images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, "забувши" про Україну.

Про це він заявив під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі Орбана.

"Я також сказав президенту Алієву, що в Угорщині він може мати недосконалого друга. Він сказав, що це дуже цікаво, але тут є дещо важливіше: що країни розуміють одна одну лише тоді, коли вони мають схожі стратегічні та геостратегічні позиції" - сказав Орбан.

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"І не потрібно бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні і з Росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході - росіяни. Тож ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре керувати життям нації за таких обставин" - зазначив він.

Під німецькомовними він, очевидно, мав на увазі Австрію, а про Україну взагалі не згадав, одразу "населивши" її росіянами.

Минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо війни, з якої випливає, що він порівнює Україну з Афганістаном і не вірить у її перемогу.

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За словами Орбана, мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, "майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри".

Міністерство закордонних справ у понеділок викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з цими висловлюваннями Орбана.

Теми: УгорщинаОрбанУкраїнаРосія
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