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Орбан в праздничном тосте заявил, что Венгрия граничит с Россией, а не с Украиной

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 18:51
Виктор Орбан и Владимир Путин, 2018 год, фото AFP via Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке - с русскими, "забыв" об Украине.

Об этом он заявил во время праздничного ужина в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Орбана.

"Я также сказал президенту Алиеву, что в Венгрии он может иметь несовершенного друга. Он сказал, что это очень интересно, но здесь есть кое-что важнее: что страны понимают друг друга только тогда, когда они имеют схожие стратегические и геостратегические позиции", - сказал Орбан.

"И не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы увидеть это сразу: Азербайджан граничит с Ираном на юге и с Россией на севере; на западе от Венгрии живут немецкоязычные, а на востоке - русские. Поэтому мы знаем ситуацию и знаем, как трудно хорошо управлять жизнью нации при таких обстоятельствах", - отметил он.

Под немецкоязычными он, очевидно, имел в виду Австрию, а об Украине вообще не вспомнил, сразу "населив" ее русскими.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию относительно войны, из которой следует, что он сравнивает Украину с Афганистаном и не верит в ее победу.

По словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". По его словам, россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

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Он также сказал, что если украинцы пересекут российскую границу с западным оружием, "будущее будет настолько ярким, что Западу придется надеть солнцезащитные очки".

Министерство иностранных дел в понедельник вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто, которому выразило протест в связи с этими высказываниями Орбана.

Темы: ВенгрияОрбанУкраинаРосcия
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