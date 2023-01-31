Люди повертаються в Харків: населення вже понад 1 млн – ОВА

У Харкові наразі нараховується близько 1 мільйона 100 тисяч жителів, хоча після першого місяця повномасштабної війни там було 200-300 тисяч людей.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 31 січня

Пряма мова: "У нас ВПО на сьогоднішній час 450 тисяч людей – це по місту Харкову і області. Якщо брати місто Харків, наразі ми нараховуємо 1 мільйон 100 тисяч людей.

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Нагадаю, що в часи повномасштабного вторгнення, після, умовно кажучи, першого місяця в Харкові залишилося проживати 200-300 тисяч максимум. Тобто люди повертаються. Вже не так активно, але повертаються на ті території, де відносно безпечно".

Деталі: Синєгубов додав, що люди також повертаються в деякі населені пункти області, зокрема у місто Лозова. Під час проведення евакуації, коли частина області ще була окупована, там налічувалося близько 10 тисяч людей, а наразі – 60 тисяч.

Довідково: Станом на 2019 рік населення Харкова складало 1 446 107 людей.