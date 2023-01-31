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Люди возвращаются в Харьков: население уже более 1 млн – ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 18:08

В Харькове сейчас насчитывается около 1 миллиона 100 тысяч жителей, хотя после первого месяца полномасштабной войны там было 200-300 тысяч человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 31 января 

Прямая речь: "У нас ВПЛ на сегодняшнее время 450 тысяч человек - это по городу Харькову и области. Если брать город Харьков, сейчас мы насчитываем 1 миллион 100 тысяч человек.

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Напомню, что во времена полномасштабного вторжения, после, условно говоря, первого месяца в Харькове осталось проживать 200-300 тысяч максимум. То есть люди возвращаются. Уже не так активно, но возвращаются на те территории, где относительно безопасно".

Детали: Синегубов добавил, что люди также возвращаются в некоторые населенные пункты области, в частности в город Лозовая. Во время проведения эвакуации, когда часть области еще была оккупирована, там насчитывалось около 10 тысяч человек, а сейчас – 60 тысяч.

Справочно: По состоянию на 2019 год население Харькова составляло 1 446 107 человек.

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Темы: Харьковбеженцы
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