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У Бєлгородській області РФ заявили, що їхня ППО "збила два снаряди"

Вівторок, 31 січня 2023, 18:09
У Бєлгородській області РФ заявили, що їхня ППО збила два снаряди
В'ячеслав Гладков, фото "РІА Новости"

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив, що над його краєм спрацювала система протиракетної оборони.

Джерело: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Пряма мова: "Над Бєлгородським районом і Шебекинським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди. 

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Наслідки на землі уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю".

Довідка: Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України, які росіяни щодня обстрілюють.

Теми: РосіяППОвійна
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