У Бєлгородській області РФ заявили, що їхня ППО "збила два снаряди"
Вівторок, 31 січня 2023, 19:09
Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив, що над його краєм спрацювала система протиракетної оборони.
Джерело: Telegram-канал "Настоящий Гладков"
Пряма мова: "Над Бєлгородським районом і Шебекинським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди.
Наслідки на землі уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю".
Довідка: Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України, які росіяни щодня обстрілюють.
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