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У Бєлгородській області РФ заявили, що їхня ППО "збила два снаряди"

Вівторок, 31 січня 2023, 19:09
В'ячеслав Гладков, фото "РІА Новости"

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив, що над його краєм спрацювала система протиракетної оборони.

Джерело: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Пряма мова: "Над Бєлгородським районом і Шебекинським округом спрацювала наша система ППО. Збито 2 снаряди. 

Наслідки на землі уточнюють оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає. Якщо вони будуть, додатково вам повідомлю".

Довідка: Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України, які росіяни щодня обстрілюють.

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Теми: РосіяППОвійна
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