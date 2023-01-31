Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белгородской области РФ заявили, что их ППО "сбила два снаряда"

Вторник, 31 января 2023, 18:09
В Белгородской области РФ заявили, что их ППО сбила два снаряда
Вячеслав Гладков, фото "РИА Новости"

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил, что над его краем сработала система противоракетной обороны.

Источник: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Прямая речь: "Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. 

Реклама:

Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу".

Справка: Белгородская область РФ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, которые россияне ежедневно обстреливают.

Темы: РосcияПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: