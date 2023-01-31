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В Белгородской области РФ заявили, что их ППО "сбила два снаряда"

Вторник, 31 января 2023, 19:09
Вячеслав Гладков, фото "РИА Новости"

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков заявил, что над его краем сработала система противоракетной обороны.

Источник: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Прямая речь: "Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. 

Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу".

Справка: Белгородская область РФ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, которые россияне ежедневно обстреливают.

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Темы: РосcияПВОвойна
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