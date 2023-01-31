Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС розповіли, що обговорюватимуть на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 19:16

У Європейському Союзі сподіваються, що майбутнє спільне засідання членів Європейської комісії та представників уряду України в Києві стане можливістю для безпосередньої взаємодії сторін для "подальшої каталізації ініціатив на роки вперед".

Про це журналістам у вівторок повідомив високопосадовець Єврокомісії на умовах анонімності, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед питань порядку денного засідання співрозмовник журналістів першим назвав поглиблення секторальної співпраці з Україною. Вона відбуватиметься і у двосторонньому форматі, уточнив він.

За словами посадовця ЄС, ідеться про нинішню фінансову, гуманітарну, бюджетну підтримку, імплементацію санкцій Євросоюзу, виконання Угоди про асоціацію, роботу поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, а також наступні кроки щодо реформ.

"Що стосується наближення України до єдиного ринку ЄС, то це частина Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми говоритимемо, як іще більше зняти бар'єри для українського експорту", – уточнив він.

Окрім того, за словами високопосадовця, триває робота щодо приєднання України до роумінгу в ЄС. "Ми працюємо над довгостроковим рішенням, щоб встановити для України роумінг вдома, як це є у нас у ЄС. Це складний процес, який займає час", – додав співрозмовник журналістів.

Ще одним питанням обговорення на спільному засіданні представник Єврокомісії назвав тимчасовий захист українців у ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня стало відомо, що члени Європейської комісії та український уряд напередодні саміту Україна-ЄС, що пройде 3 лютого, проведуть спільну нараду у Києві після гарантування українською стороною безпеки такої події.

Теми: ЄСЄврокомісія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро

Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

ОновленоРосіяни знову ракетами атакували Краматорськ, влучили у поліклініку і житлові будинки

фото ДБР каже, що спіймало продавців яєць по 17 грн для Міноборони

відео Мільйони в дивані: УП отримала відео обшуків у ексзаступника міністра оборони

Усі новини...
ЄС
Кулеба розповів, що планують обговорювати на саміті Україна-ЄС у Києві
Відновлювані джерела енергії вперше випередили газ у виробництві електроенергії в ЄС
Саміт Україна-ЄС привітає прогрес Києва, але навряд чи будуть обіцянки щодо швидкого вступу – ЗМІ
Останні новини
19:17
Антон Тимошенко: Стендап – це теж влада і ми маємо бути відповідальними
19:15
20 країн вимагають не допустити участі Росії в ПА ОБСЄ
19:13
Очільник МЗС Італії назвав терміни розгортання в Україні системи SAMP/T
19:03
Резніков: Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не битимуть по РФ
19:00
фотоУ чиновника Міноборони Лієва знайшли російський паспорт. Він заперечує
18:58
Росіяни посилюються для наступу і літаки з Білорусі не забирають – Генштаб ЗСУ
18:46
Суд арештував закупівельника Міноборони, звільненого після скандалу
18:45
У КНДР підібрали людей, щоб відправити в окуповану Україну, нібито для "ремонтів" – ЗМІ
18:43
Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро
18:26
Прем’єр Шмигаль пояснив свої слова про два роки переговорів про вступ в ЄС
Усі новини...