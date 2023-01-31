У ЄС розповіли, що обговорюватимуть на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії

У Європейському Союзі сподіваються, що майбутнє спільне засідання членів Європейської комісії та представників уряду України в Києві стане можливістю для безпосередньої взаємодії сторін для "подальшої каталізації ініціатив на роки вперед".

Про це журналістам у вівторок повідомив високопосадовець Єврокомісії на умовах анонімності, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Серед питань порядку денного засідання співрозмовник журналістів першим назвав поглиблення секторальної співпраці з Україною. Вона відбуватиметься і у двосторонньому форматі, уточнив він.

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За словами посадовця ЄС, ідеться про нинішню фінансову, гуманітарну, бюджетну підтримку, імплементацію санкцій Євросоюзу, виконання Угоди про асоціацію, роботу поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, а також наступні кроки щодо реформ.

"Що стосується наближення України до єдиного ринку ЄС, то це частина Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми говоритимемо, як іще більше зняти бар'єри для українського експорту", – уточнив він.

Окрім того, за словами високопосадовця, триває робота щодо приєднання України до роумінгу в ЄС. "Ми працюємо над довгостроковим рішенням, щоб встановити для України роумінг вдома, як це є у нас у ЄС. Це складний процес, який займає час", – додав співрозмовник журналістів.

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Ще одним питанням обговорення на спільному засіданні представник Єврокомісії назвав тимчасовий захист українців у ЄС.

Минулого тижня стало відомо, що члени Європейської комісії та український уряд напередодні саміту Україна-ЄС, що пройде 3 лютого, проведуть спільну нараду у Києві після гарантування українською стороною безпеки такої події.