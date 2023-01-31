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В ЕС рассказали, что будут обсуждать на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 19:16

В Европейском Союзе надеются, что предстоящее совместное заседание членов Европейской комиссии и представителей правительства Украины в Киеве станет возможностью для непосредственного взаимодействия сторон для "дальнейшей катализации инициатив на годы вперед".

Об этом журналистам во вторник сообщил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди вопросов повестки дня заседания собеседник журналистов первым назвал углубление секторального сотрудничества с Украиной. Оно будет происходить и в двустороннем формате, уточнил он.

По словам чиновника ЕС, речь идет о нынешней финансовой, гуманитарной, бюджетной поддержке, имплементации санкций Евросоюза, выполнении Соглашения об ассоциации, работе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также следующих шагах по реформам.

"Что касается приближения Украины к единому рынку ЕС, то это часть Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Мы будем говорить, как еще больше снять барьеры для украинского экспорта", - уточнил он.

Кроме того, по словам чиновника, продолжается работа по присоединению Украины к роумингу в ЕС. "Мы работаем над долгосрочным решением, чтобы установить для Украины роуминг дома, как это есть у нас в ЕС. Это сложный процесс, который занимает время", - добавил собеседник журналистов.

Еще одним вопросом обсуждения на совместном заседании представитель Еврокомиссии назвал временную защиту украинцев в ЕС.

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На прошлой неделе стало известно, что члены Европейской комиссии и украинское правительство накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля, проведут совместное совещание в Киеве после гарантирования украинской стороной безопасности такого события.

Темы: ЕСЕврокомиссия
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