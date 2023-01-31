Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС рассказали, что будут обсуждать на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 18:16

В Европейском Союзе надеются, что предстоящее совместное заседание членов Европейской комиссии и представителей правительства Украины в Киеве станет возможностью для непосредственного взаимодействия сторон для "дальнейшей катализации инициатив на годы вперед".

Об этом журналистам во вторник сообщил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии на условиях анонимности, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Среди вопросов повестки дня заседания собеседник журналистов первым назвал углубление секторального сотрудничества с Украиной. Оно будет происходить и в двустороннем формате, уточнил он.

Реклама:

По словам чиновника ЕС, речь идет о нынешней финансовой, гуманитарной, бюджетной поддержке, имплементации санкций Евросоюза, выполнении Соглашения об ассоциации, работе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также следующих шагах по реформам.

"Что касается приближения Украины к единому рынку ЕС, то это часть Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Мы будем говорить, как еще больше снять барьеры для украинского экспорта", - уточнил он.

Кроме того, по словам чиновника, продолжается работа по присоединению Украины к роумингу в ЕС. "Мы работаем над долгосрочным решением, чтобы установить для Украины роуминг дома, как это есть у нас в ЕС. Это сложный процесс, который занимает время", - добавил собеседник журналистов.

ВИДЕО ДНЯ

Еще одним вопросом обсуждения на совместном заседании представитель Еврокомиссии назвал временную защиту украинцев в ЕС.

На прошлой неделе стало известно, что члены Европейской комиссии и украинское правительство накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля, проведут совместное совещание в Киеве после гарантирования украинской стороной безопасности такого события.

Темы: ЕСЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: