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США внесли в "чорний список" сім іранських компаній, які допомагають Росії дронами

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 20:17

Міністерство торгівлі США у вівторок запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Компанії та установи з Ірану були включені до списку експортного контролю США як такі, що здійснюють діяльність, яка суперечить американській національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам.

Деякі з компаній у переліку пов’язані з військовою організацією іранського режиму – Корпусом вартових Ісламської революції.

Санкції Мінторгу США передбачають, що будь-які постачальники цих організацій повинні мати відповідні ліцензії на постачання товарів і технологій. Водночас, найімовірніше, ліцензії видаватимуть лише на постачання продуктів харчування і медикаментів.

Як відомо, Росія з літа 2022 року використовує в Україні безпілотники іранського виробництва Shahed, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Відтоді США та інші західні країни послідовно запроваджують санкції проти іранських компаній і людей, причетних до виробництва безпілотників і надання їх Росії.

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Так, у листопаді 2022 року США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

Теми: СШАІранРосіязброя
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