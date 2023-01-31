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США внесли в "черный список" семь иранских компаний, которые помогают России дронами

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 20:17

Министерство торговли США во вторник ввело новые ограничения против семи иранских юридических лиц из-за производства ими беспилотников, которые Россия использует для атак против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Компании и учреждения из Ирана были включены в список экспортного контроля США как осуществляющие деятельность, которая противоречит американской национальной безопасности и внешнеполитическим интересам.

Некоторые из компаний в перечне связаны с военной организацией иранского режима - Корпусом стражей Исламской революции.

Санкции Минторга США предусматривают, что любые поставщики этих организаций должны иметь соответствующие лицензии на поставку товаров и технологий. При этом, скорее всего, лицензии будут выдавать только на поставку продуктов питания и медикаментов.

Как известно, Россия с лета 2022 года использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed, которые называет собственными разработками "Герань". Несмотря на утверждения Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием - но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.

С тех пор США и другие западные страны последовательно вводят санкции против иранских компаний и людей, причастных к производству беспилотников и предоставлению их России.

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Так, в ноябре США ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче России иранских беспилотников, а в декабре - также против российских учреждений из-за их причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотников и их использования в войне в Украине.

Темы: СШАИранРосcияоружие
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