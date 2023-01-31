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США можуть незабаром оголосити про чергову військову допомогу Україні – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 19:21

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати можуть найближчим часом оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу для журналістів у вівторок заявила представниця Білого дому Олівія Далтон.

"Очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу у сфері безпеки (для України)", – сказала вона.

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Коментуючи слова президента США Джо Байдена про відмову надати Україні винищувачі F-16, представниця Білого дому лише нагадала про мільярди доларів уже переданої Києву допомоги.

Останній пакет військової допомоги США Україні було виділено 25 січня. У його межах українська сторона уперше отримає 31 американський танк M1 Abrams, а також супутнє обладнання й техніку для їхнього обслуговування.

Усього згідно з механізмом Presidential Drawdown Authority США передали Україні тридцять пакетів військової допомоги. Обсяг найбільшого з них склав понад три мільярди доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року уже перевищує 26,7 мільярда доларів.

Теми: СШАдопомога Україні
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