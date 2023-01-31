Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США можуть незабаром оголосити про чергову військову допомогу Україні – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 20:21

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати можуть найближчим часом оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу для журналістів у вівторок заявила представниця Білого дому Олівія Далтон.

"Очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу у сфері безпеки (для України)", – сказала вона.

Коментуючи слова президента США Джо Байдена про відмову надати Україні винищувачі F-16, представниця Білого дому лише нагадала про мільярди доларів уже переданої Києву допомоги.

Останній пакет військової допомоги США Україні було виділено 25 січня. У його межах українська сторона уперше отримає 31 американський танк M1 Abrams, а також супутнє обладнання й техніку для їхнього обслуговування.

Усього згідно з механізмом Presidential Drawdown Authority США передали Україні тридцять пакетів військової допомоги. Обсяг найбільшого з них склав понад три мільярди доларів.

Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року уже перевищує 26,7 мільярда доларів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Очільник МЗС Італії назвав терміни розгортання в Україні системи SAMP/T

Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро

Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

ОновленоРосіяни знову ракетами атакували Краматорськ, влучили у поліклініку і житлові будинки

фото ДБР каже, що спіймало продавців яєць по 17 грн для Міноборони

Усі новини...
США
Джонсон лобіюватиме серед республіканців у США подальшу військову допомогу Україні
США внесли в "чорний список" сім іранських компаній, які допомагають Росії дронами
США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні
Останні новини
19:53
фотоРосіяни обстріляли дитсадок на Херсонщині – ОВА
19:44
Генштаб: Росіяни збираються мінувати мости і дамби біля Тавільжанки на Харківщині
19:43
У Мінфіні розповіли, коли очікують фінансування від МВФ
19:38
Україна підписала угоду про участь у єдиному ринку ЄС
19:17
Антон Тимошенко: Стендап – це теж влада і ми маємо бути відповідальними
19:15
20 країн вимагають не допустити участі Росії в ПА ОБСЄ
19:13
Очільник МЗС Італії назвав терміни розгортання в Україні системи SAMP/T
19:03
Резніков: Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не битимуть по РФ
19:00
фотоУ чиновника Міноборони Лієва знайшли нібито російський паспорт. Він заперечує
18:58
Росіяни посилюються для наступу і літаки з Білорусі не забирають – Генштаб ЗСУ
Усі новини...