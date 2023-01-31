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США могут вскоре объявить об очередной военной помощи Украине - Белый дом

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 19:21

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге для журналистов во вторник заявила представитель Белого дома Оливия Далтон.

"Ожидаю, что вскоре мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности (для Украины)", - сказала она.

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Комментируя слова президента США Джо Байдена об отказе предоставить Украине истребители F-16, представитель Белого дома лишь напомнила о миллиардах долларов уже переданной Киеву помощи.

Последний пакет военной помощи США Украине был выделен 25 января. В его рамках украинская сторона впервые получит 31 американский танк M1 Abrams, а также сопутствующее оборудование и технику для их обслуживания.

Всего согласно механизму Presidential Drawdown Authority США передали Украине тридцать пакетов военной помощи. Объем крупнейшего из них составил более трех миллиардов долларов.

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Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превышает 26,7 миллиарда долларов.

Темы: СШАпомощь Украине
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