США могут вскоре объявить об очередной военной помощи Украине - Белый дом

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге для журналистов во вторник заявила представитель Белого дома Оливия Далтон.

"Ожидаю, что вскоре мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности (для Украины)", - сказала она.

Комментируя слова президента США Джо Байдена об отказе предоставить Украине истребители F-16, представитель Белого дома лишь напомнила о миллиардах долларов уже переданной Киеву помощи.

Последний пакет военной помощи США Украине был выделен 25 января. В его рамках украинская сторона впервые получит 31 американский танк M1 Abrams, а также сопутствующее оборудование и технику для их обслуживания.

Всего согласно механизму Presidential Drawdown Authority США передали Украине тридцать пакетов военной помощи. Объем крупнейшего из них составил более трех миллиардов долларов.

Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превышает 26,7 миллиарда долларов.