Джонсон лобіюватиме серед республіканців у США подальшу військову допомогу Україні

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон протягом тижня зустрінеться з законодавцями Республіканської партії США, щоб закликати їх продовжити допомогу Україні, яка бореться з російською агресією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами члена комітету в закордонних справах Палати представників США Джо Вілсона, Джонсон у вівторок увечері виступатиме в закритому республіканському клубі. Також експрем’єр Британії, за інформацією сенатора Тодда Янга, має зустрітися з групою республіканців Сенату, але точна дата невідома.

Крім того, в середу Джонсон обговорить необхідність "єдності та підтримки України з боку Заходу, а також те, що ще можна зробити проти загрози, яку становить Росія" в аналітичному центрі Atlantic Council.

Як відомо, більш праве крило Республіканської партії, яка з початку цього року здобула контроль над нижньою палатою Конгресу, раніше неодноразово закликало припинити військову та іншу допомогу Україні.

Борис Джонсон, який пішов з посади британського прем’єра у вересні 2022 року, прагне позиціонувати Велику Британію як головного союзника України на Заході.

22 січня він несподівано прибув в Україну і відвідав Бучу та Бородянку, які постраждали внаслідок російської окупації.

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