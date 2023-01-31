Джонсон будет лоббировать среди республиканцев в США дальнейшую военную помощь Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в течение недели встретится с законодателями Республиканской партии США, чтобы призвать их продолжить помощь Украине, которая борется с российской агрессией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам члена комитета по иностранным делам Палаты представителей США Джо Уилсона, Джонсон во вторник вечером будет выступать в закрытом республиканском клубе. Также экс-премьер Британии, по информации сенатора Тодда Янга, должен встретиться с группой республиканцев Сената, но точная дата неизвестна.

Кроме того, в среду Джонсон обсудит необходимость "единства и поддержки Украины со стороны Запада, а также то, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия" в аналитическом центре Atlantic Council.

Как известно, более правое крыло Республиканской партии, которая с начала этого года получила контроль над нижней палатой Конгресса, ранее неоднократно призывало прекратить военную и другую помощь Украине.

Борис Джонсон, который ушел с поста британского премьера в сентябре 2022 года, стремится позиционировать Великобританию как главного союзника Украины на Западе. 22 января он неожиданно прибыл в Украину и посетил Бучу и Бородянку, которые пострадали в результате российской оккупации.

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