Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон будет лоббировать среди республиканцев в США дальнейшую военную помощь Украине

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 19:46

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в течение недели встретится с законодателями Республиканской партии США, чтобы призвать их продолжить помощь Украине, которая борется с российской агрессией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам члена комитета по иностранным делам Палаты представителей США Джо Уилсона, Джонсон во вторник вечером будет выступать в закрытом республиканском клубе. Также экс-премьер Британии, по информации сенатора Тодда Янга, должен встретиться с группой республиканцев Сената, но точная дата неизвестна.

Реклама:

Кроме того, в среду Джонсон обсудит необходимость "единства и поддержки Украины со стороны Запада, а также то, что еще можно сделать против угрозы, которую представляет Россия" в аналитическом центре Atlantic Council.

Как известно, более правое крыло Республиканской партии, которая с начала этого года получила контроль над нижней палатой Конгресса, ранее неоднократно призывало прекратить военную и другую помощь Украине.

Борис Джонсон, который ушел с поста британского премьера в сентябре 2022 года, стремится позиционировать Великобританию как главного союзника Украины на Западе. 22 января он неожиданно прибыл в Украину и посетил Бучу и Бородянку, которые пострадали в результате российской оккупации.

ВИДЕО ДНЯ

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" с Борисом Джонсоном, или читайте текстовую версию "Я верю, что Украина вернет Крым и Донбасс, но Россия не распадется".

Темы: Борис ДжонсонСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: