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"Там взагалі... м'ясо": ГУР опублікувало перехоплення розмови окупанта на передовій

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 січня 2023, 20:57
ФЕЙСБУК РОЗВІДКИ

Українська розвідка опублікувала перехоплення телефонної розмови окупанта, який розповів про обстріли російських позицій з боку ЗСУ.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Пряма мова:

– Та розп*здяйство.  Я вже чув. Скажи, Роме, що там із їжею у вас? Як, ну, з побутом-то?

– Краще не говорити, нах*й.  Води, бл*ха, ... пляшка-півторашка на двох на добу. 

– П*здець. А їжі взагалі ніх*я, так?

– Так. 

ВІДЕО ДНЯ

– Чую у вас там стріляють.

– Ху*рять – мінометний обстріл, бл*ть.

– Це ваші стріляють? 

– Ні. Укропи. У нас он до них, бл*ть, 3 км із половиною. Ми ж на передовій самій. Еб*шать так, нах*й, що тільки лопаті летять. 

– Лопаті від чого?

– Снарядів. Його вигинає нах*й. Взагалі в такі гвинти.

...

– Звісно. Ти чого. У нас командир, його заступник – "300-ті", а хлопчина поруч був – "200-ий"

– Та ми тут ще з "музикантами". "Музиканти" – попереду нас.

– У них там теж як позиції перед вами?

– Ой. Бл*ть. Там узагалі, Міш. Краще не розповідати. Там п*зда, нах*й. Там узагалі м'ясо.

Теми: розвідкавійна
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