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"Там вообще.. мясо": ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта на передовой

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 19:57
Там вообще.. мясо: ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта на передовой
ФЕЙСБУК РАЗВЕДКИ

Украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора оккупанта, который рассказал об обстрелах российских позиций со стороны ВСУ.

Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Прямая речь:

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– Та расп*здяйство.  Я уже слышал. Скажи, Ром, че там с едой у вас? Как, ну, с бытом-то?

– Лучше не говорить, нах*й.  Воды, бл*ть, … бутылка-полторашка на двоих на сутки. 

– П*здец. А еды вообще них*я, да?

ВИДЕО ДНЯ

– Да. 

– Слышу у вас там стреляют.

– Ху*рят – минометный обстрел, бл*ть.

– Это ваши стреляют? 

– Нет. Укропы. У нас вон до них, бл*ть, 3 км с половиной. Мы же на передовой самой. Еб*шат так, нах*й, что только лопасти летят. 

– Лопасти от чего?

– Снарядов. Его выгибает нах*й. Вообще в такие винты.

– Конечно. Ты че. У нас командир, его зам – "300-ые", а парнишка рядом был – "200-ый"

– Да мы тут еще с "музыкантами". "Музыканты" – впереди нас.

– У них там тоже как позиции перед вами?

– Ой. Бл*ть. Там вообще, Миш. Лучше не рассказывать. Там п*зда, нах*й. Там вообще мясо.

Темы: разведкавойна
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