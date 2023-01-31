"Там вообще.. мясо": ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта на передовой
Украинская разведка опубликовала перехват телефонного разговора оккупанта, который рассказал об обстрелах российских позиций со стороны ВСУ.
Источник: пресслужба Главного управления разведки Минобороны Украины
Прямая речь:
– Та расп*здяйство. Я уже слышал. Скажи, Ром, че там с едой у вас? Как, ну, с бытом-то?
– Лучше не говорить, нах*й. Воды, бл*ть, … бутылка-полторашка на двоих на сутки.
– П*здец. А еды вообще них*я, да?
– Да.
– Слышу у вас там стреляют.
– Ху*рят – минометный обстрел, бл*ть.
– Это ваши стреляют?
– Нет. Укропы. У нас вон до них, бл*ть, 3 км с половиной. Мы же на передовой самой. Еб*шат так, нах*й, что только лопасти летят.
– Лопасти от чего?
– Снарядов. Его выгибает нах*й. Вообще в такие винты.
…
– Конечно. Ты че. У нас командир, его зам – "300-ые", а парнишка рядом был – "200-ый"
– Да мы тут еще с "музыкантами". "Музыканты" – впереди нас.
– У них там тоже как позиции перед вами?
– Ой. Бл*ть. Там вообще, Миш. Лучше не рассказывать. Там п*зда, нах*й. Там вообще мясо.