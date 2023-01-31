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На Сумщині ракета влучила у підприємство, є поранені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 січня 2023, 20:09
На Сумщині ракета влучила у підприємство, є поранені
Фото: ОК "Північ"

Ввечері 31 січня у промислове підприємство у Сумській області влучила, за попередньою інформацією, ракета, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.

Джерело: ОК "Північ"

Дослівно: "Близько 18:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в м. Шостка (Сумська область) стався вибух.

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Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна".

Деталі: В ОК "Північ" уточнили, що постраждали двоє цивільних, яких доправлено до лікувального закладу машиною "швидкої".

 

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Теми: Сумська областьракетний ударжертви
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