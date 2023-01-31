Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине ракета попала в предприятие, есть раненые

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 20:09
На Сумщине ракета попала в предприятие, есть раненые
Фото: ОК "Север"

Вечером 31 января в промышленное предприятие в Сумской области попала, по предварительной информации, ракета, в результате чего пострадали двое гражданских.

Источник: ОК "Север"

Дословно: "Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в г. Шостка (Сумская область) произошел взрыв.

Реклама:

Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытия, окна".

Детали: В ОК "Север" уточнили, что пострадали двое гражданских, которые доставлены в лечебное учреждение машиной "скорой".

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: