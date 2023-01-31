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На Сумщине ракета попала в предприятие, есть раненые

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 21:09
Фото: ОК "Север"

Вечером 31 января в промышленное предприятие в Сумской области попала, по предварительной информации, ракета, в результате чего пострадали двое гражданских.

Источник: ОК "Север"

Дословно: "Около 18:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории одного из государственных предприятий в г. Шостка (Сумская область) произошел взрыв.

Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытия, окна".

Детали: В ОК "Север" уточнили, что пострадали двое гражданских, которые доставлены в лечебное учреждение машиной "скорой".

 

Темы: Сумская областьракетный ударжертвы
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