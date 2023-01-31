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Греція не надаватиме Україні танки Leopard 2 – прем’єр

Вівторок, 31 січня 2023, 20:43

Греція не надаватиме Україні танки Leopard 2 німецького виробництва.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Греції Киріакос Міцотакіс в інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia, повідомляє "Європейська правда".

Міцотакіс зазначив, що Афіни вже надали Києву значну військову підтримку, включаючи бронемашини.

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"Ми не будемо надавати танки Leopard 2 з тієї простої причини, що вони абсолютно необхідні для нашої оборони", - заявив Кіріакос Міцотакіс

"Ми також завжди чітко давали зрозуміти, що готові підтримати Україну, але не за рахунок нашої обороноздатності", - додав він.

При цьому він не став вказувати на напруженість з Туреччиною в якості обґрунтування такої позиція.

ВІДЕО ДНЯ

Грецька армія має близько 350 танків Leopard 2.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що за підсумками перших обіцянок від партнерів, Україна має отримати від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

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