Греция не будет предоставлять Украине танки Leopard 2 – премьер

Греция не будет предоставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью японскому изданию Nikkei Asia, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис отметил, что Афины уже предоставили Киеву значительную военную поддержку, включая бронемашины.

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"Мы не будем предоставлять танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны", - заявил Кириакос Мицотакис

"Мы также всегда четко давали понять, что готовы поддержать Украину, но не за счет нашей обороноспособности", - добавил он.

При этом он не стал указывать на напряженность с Турцией в качестве обоснования такой позиция.

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Греческая армия имеет около 350 танков Leopard 2.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров, Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.