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Греция не будет предоставлять Украине танки Leopard 2 – премьер

Вторник, 31 января 2023, 21:43

Греция не будет предоставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью японскому изданию Nikkei Asia, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис отметил, что Афины уже предоставили Киеву значительную военную поддержку, включая бронемашины.

"Мы не будем предоставлять танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны", - заявил Кириакос Мицотакис

"Мы также всегда четко давали понять, что готовы поддержать Украину, но не за счет нашей обороноспособности", - добавил он.

При этом он не стал указывать на напряженность с Турцией в качестве обоснования такой позиция.

Греческая армия имеет около 350 танков Leopard 2.

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Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что по итогам первых обещаний от партнеров, Украина должна получить от 120 до 140 единиц современных западных танков.

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