США звинуватили РФ у порушенні ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями

Росія порушує ключову угоду про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами і продовжує відмовлятися від інспекцій своїх ядерних об'єктів.

Про це заявив у вівторок представник Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Росія не виконує свої зобов'язання за новим Договором про СНО щодо сприяння інспекційній діяльності на своїй території. Відмова Росії сприяти інспекційній діяльності заважає Сполученим Штатам здійснювати важливі права за договором і загрожує життєздатності американо-російського контролю над ядерними озброєннями", - йдеться в заяві речника Держдепартаменту.

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"Росія також не виконала зобов'язання за новим Договором про СНО щодо скликання сесії Двосторонньої консультативної комісії відповідно до встановлених договором термінів", - заявили у Держдепі.

Згідно з новим Договором про СНО - єдиною угодою, що регулює два найбільші ядерні арсенали світу - Вашингтону і Москві дозволено проводити інспекції об'єктів озброєнь один одного, але через пандемію Covid-19 інспекції були припинені з 2020 року.

Наприкінці листопада в Єгипті мала відбутися сесія Двосторонньої консультативної комісії щодо договору, але її раптово скасували. США звинуватили Росію в цьому перенесенні, а представник Державного департаменту заявив, що рішення було прийнято Росією "в односторонньому порядку".

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Договір обмежує кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і Росія. Востаннє він був продовжений на початку 2021 року на п'ять років, а це означає, що незабаром обидві сторони повинні будуть розпочати переговори про нову угоду про контроль над озброєннями.

Державний департамент заявляє, що Росія може повернутися до повного дотримання договору, якщо вона "дозволить інспекційну діяльність на її території, так само, як вона робила це протягом багатьох років за новим Договором про СНО", а також запланує проведення сесії комісії.

За даними Центру з контролю над озброєннями і нерозповсюдженням, Росія має приблизно 5977 ядерних боєголовок, 1588 з яких розгорнуті. США, за даними Центру, мають 5550 ядерних боєголовок, в тому числі 3800 активних боєголовок.

У понеділок заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков допустив, що договір у 2026 році не продовжуватимуть.