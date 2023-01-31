США обвинили РФ в нарушении ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями

Россия нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами и продолжает отказываться от инспекций своих ядерных объектов.

Об этом заявил во вторник представитель Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Россия не выполняет свои обязательства по новому Договору о СНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России способствовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

"Россия также не выполнила обязательства по новому Договору о СНВ по созыву сессии Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленными договором сроками", - заявили в Госдепе.

Согласно новому Договору о СНВ - единственному соглашению, регулирующему два крупнейших ядерных арсенала мира - Вашингтону и Москве разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но из-за пандемии Covid-19 инспекции были приостановлены с 2020 года.

В конце ноября в Египте должна была состояться сессия Двусторонней консультативной комиссии по договору, но ее внезапно отменили. США обвинили Россию в этом переносе, а представитель Государственного департамента заявил, что решение было принято Россией "в одностороннем порядке".

Договор ограничивает количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и Россия. Последний раз он был продлен в начале 2021 года на пять лет, а это означает, что вскоре обе стороны должны будут начать переговоры о новом соглашении о контроле над вооружениями.

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Государственный департамент заявляет, что Россия может вернуться к полному соблюдению договора, если она "разрешит инспекционную деятельность на ее территории, так же, как она делала это в течение многих лет по новому Договору о СНВ", а также запланирует проведение сессии комиссии.

По данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространением, Россия имеет примерно 5977 ядерных боеголовок, 1588 из которых развернуты. США, по данным Центра, имеют 5550 ядерных боеголовок, в том числе 3800 активных боеголовок.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что договор в 2026 году не будут продлевать.