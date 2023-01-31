У Yasno розповіли, скільки будинків Києва не відключають від світла

У переважній більшості будинків в Києві вимикають світло за графіком, однак є менше 3%, які не можна знеструмити через технічні особливості.

Джерело: гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Є будинки поза групами, підключені до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано. Таких будинків було близько 1500, але завдяки співпраці колег з КМДА та перепідключенню на інші лінії зараз їх 750.

Частина із них – 400 – мають відключатися ЖЕКами, ОСББ і керуючими компаніями, щоб дати змогу енергосистемі бути ще більш стабільною. Ще трохи будинків відключити не можна через технічні особливості. Але їх частка зовсім незначна – менше 3%.

Фактично майже всі будинки у Києві відключаються за графіками".

Деталі: Коваленко також повідомив, що потужність генерації у вівторок перевищила "тисячну позначку", відключення світла продовжуватимуть за графіком.

На середу Київ отримав обмеження 1050 МВт на день та 683 МВт на ніч, Дніпропетровська область – 1272 МВт вдень і 1245 МВт вночі.