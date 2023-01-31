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В Yasno рассказали, сколько домов Киева не отключают от света

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 22:05
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В большинстве домов в Киеве выключают свет по графику, однако есть менее 3%, которые нельзя обесточить из-за технических особенностей.

Источник: гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь: "Есть дома вне групп, подключенные к линиям критической инфраструктуры. ОСР не может их отключать централизованно. Таких домов было около 1500, но благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и переподключению на другие линии сейчас их 750.  

Часть из них – 400 – должны отключаться ЖЭКами, ОСМД и управляющими компаниями, чтобы позволить энергосистеме быть еще более стабильной. Еще немного домов отключить нельзя из-за технических особенностей. Но их доля совсем незначительная – менее 3%.

Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам".

Детали: Коваленко также сообщил, что мощность генерации во вторник превысила "тысячную отметку", отключение света будут продолжать по графику.

На среду Киев получил ограничения 1050 МВт в день и 683 МВт на ночь, Днепропетровская область – 1272 МВт днем и 1245 МВт ночью.

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Темы: электроэнергияКиев
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