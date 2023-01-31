В Україні запустили першу малу електростанцію для муніципалітету

В Ірпені запустили малу газопоршневу електростанцію Jenbacher, фото комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП

В Ірпені Київської області запустили малу газопоршневу електростанцію потужністю 1 МВт, яка прибула з Австрії і яка подаватиме живлення на об’єкти критичної інфраструктури міста й котельню.

Джерело: комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП у Facebook

Дослівно: "За координації голови комітету Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher (Єнбахер), компанією ТОВ "КТС Інжиніринг", спільно з Ірпінською міською радою було реалізовано проект сталого енергопостачання критично важливих об'єктів міста Ірпінь.

Проект передбачає безкоштовне встановлення та використання містом газопоршневої електростанції в Ірпені потужністю 1 МВт.

Від цієї малої електростанції працюватиме котельня, яка надає послуги теплопостачання 70% мешканцям Ірпеня. Також до нової електростанції будуть під’єднані об’єкти критичної інфраструктури міста: школи, лікарня, міськрада".

Деталі: Мала електростанція прибула у готовому (укомплектованому) стані з Австрії і була введена в експлуатацію протягом декількох днів.

Для установки нової електростанції необхідно було лише підготувати бетонний фундамент та підвести газові та електричні мережі.

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Контейнерна електростанція використовує природний газ, що зменшує вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом.

Пряма мова Геруса: "Ця установка, в порівнянні з дизельним генератором, являє собою постійне, а не резервне джерело живлення, та спроектована для роботи у безперервному режимі протягом усього строку експлуатації.

Такі готові рішення дозволяють швидко забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктам комунального господарства під час постійних обстрілів енергетичної інфраструктури.

Вдячні президенту компанії INNIO Олафу Берлієн та команді "КТС Інжиніринг" за допомогу в реалізації цього проекту".

Деталі: Відкриття малої електростанції в Ірпені відбулося за участі місцевої влади, представників міністерства енергетики та народних депутатів 31 січня.

В найближчих планах – встановити 100 малих електростанцій, які дозволять заживити найкритичніші об’єкти, заявив Герус під час запуску установки.

За словами нардепа, у відповідь на російські обстріли в Україні створюють систему розподіленої генерації, яка має складатися з сотень малих електростанцій, аби диверсифікувати генерацію і убезпечити енергетичні об’єкти від масштабних пошкоджень.

Герус упевнений, що масштабування таких проектів розподіленої генерації по всій Україні підвищить стійкість та гнучкість Об’єднаної енергосистеми та стане кроком до європейських стандартів роботи в енергетиці.