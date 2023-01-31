В Украине запустили первую малую электростанцию для муниципалитета

В Ирпене запустили малую газопоршневую электростанцию Jenbacher, фото комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ

В Ирпене Киевской области запустили малую газопоршневую электростанцию мощностью 1 МВт, которая прибыла из Австрии и которая будет подавать питание на объекты критической инфраструктуры города и котельную.

Источник: комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ в Facebook

Дословно: "При координации главы комитета Андрея Геруса австрийской компанией INNIO и авторизованным дистрибьютором ее газопоршневых электростанций Jenbacher (Енбахер), компанией ООО "КТС Инжиниринг", совместно с Ирпенским городским советом был реализован проект устойчивого энергоснабжения критически важных объектов города Ирпень.

Проект предусматривает бесплатную установку и использование городом газопоршневой электростанции в Ирпене мощностью 1 МВт.

От этой малой электростанции будет работать котельная, которая предоставляет услуги теплоснабжения 70% жителей Ирпеня. Также к новой электростанции будут подключены объекты критической инфраструктуры города: школы, больница, горсовет".

Детали: Малая электростанция прибыла в готовом (укомплектованном) состоянии из Австрии и была введена в эксплуатацию в течение нескольких дней.

Для установки новой электростанции необходимо было лишь подготовить бетонный фундамент и подвести газовые и электрические сети.

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Контейнерная электростанция использует природный газ, что уменьшает стоимость производимого киловатта по сравнению с дизельным топливом.

Прямая речь Геруса: "Эта установка, по сравнению с дизельным генератором, представляет собой постоянный, а не резервный источник питания, и спроектирована для работы в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации.

Такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов коммунального хозяйства во время постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Благодарны президенту компании INNIO Олафу Берлиен и команде "КТС Инжиниринг" за помощь в реализации этого проекта".

Детали: Открытие малой электростанции в Ирпене состоялось при участии местных властей, представителей министерства энергетики и народных депутатов 31 января.

В ближайших планах – установить 100 малых электростанций, которые позволят запитать критические объекты, заявил Герус во время запуска установки.

По словам нардепа, в ответ на российские обстрелы в Украине создают систему распределенной генерации, которая должна состоять из сотен малых электростанций, чтобы диверсифицировать генерацию и обезопасить энергетические объекты от масштабных повреждений.

Герус уверен, что масштабирование таких проектов распределенной генерации по всей Украине повысит устойчивость и гибкость Объединенной энергосистемы и станет шагом к европейским стандартам работы в энергетике.