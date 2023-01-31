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Норвегія планує затвердити п’ятирічну багатомільярдну програму підтримки України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 21:11

Уряд Норвегії наступного вівторка, 7 лютого, планує представити в парламенті детальний план довгострокової підтримки України.

Зміст плану став відомий норвезькому виданню Vårt Land із власних джерел, пише "Європейська правда".

Передбачається, що протягом п’яти років через окрему програму, розраховану на п’ять років, Україні будуть виділені "значні кошти в розмірі мільярдів" норвезьких крон. У 2023 році сума буде розподілена порівну на військову та цивільну підтримку включно з відбудовою.

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Також уряд Норвегії виділить грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії в Україні в країнах Глобального Півдня – насамперед для подолання високих цін на електроенергію та продовольство.

В Осло поки не конкретизують суму коштів, бо не знають, якою вона має бути – але розуміють, що підтримка України буде виняткова в плані розміру й тривалості.

За даними Vårt Land, очікується, що схвалення програми дозволить Норвегії досягти встановленої урядом мети витрат 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

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Тоді як програма підтримки України буде представлена наступного тижня, вже в четвер прем’єр країни Йонас Гар Стьоре може згадати про неї під час парламентської дискусії про "війну в Україні та її наслідки".

Як відомо, Норвегія перебуває серед кількох європейських країн, які пообіцяли поставити танки західного зразка Україні. ЗМІ повідомляли, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2.

Теми: Норвегіядопомога Українігроші
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