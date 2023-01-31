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Норвегия планирует утвердить пятилетнюю многомиллиардную программу поддержки Украины – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 21:11

Правительство Норвегии в следующий вторник, 7 февраля, планирует представить в парламенте детальный план долгосрочной поддержки Украины.

Содержание плана стало известно норвежскому изданию Vårt Land из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Предполагается, что в течение пяти лет через отдельную программу, рассчитанную на пять лет, Украине будут выделены "значительные средства в размере миллиардов" норвежских крон. В 2023 году сумма будет распределена поровну на военную и гражданскую поддержку, включая восстановление.

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Также правительство Норвегии выделит грант на преодоление последствий полномасштабной российской агрессии в Украине в странах Глобального Юга - прежде всего для преодоления высоких цен на электроэнергию и продовольствие.

В Осло пока не конкретизируют сумму средств, потому что не знают, какой она должна быть - но понимают, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.

По данным Vårt Land, ожидается, что одобрение программы позволит Норвегии достичь установленной правительством цели расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году.

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В то время как программа поддержки Украины будет представлена на следующей неделе, уже в четверг премьер страны Йонас Гар Стьоре может упомянуть о ней во время парламентской дискуссии о "войне в Украине и ее последствиях".

Известно, что Норвегия находится в списке нескольких европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине. СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2.

Темы: Норвегияпомощь Украинеденьги
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