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Ще один гравець збірної України перейшов в англійську Прем'єр-лігу

"Українська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 21:25
Ще один гравець збірної України перейшов в англійську Прем'єр-лігу
Ілля Забарний, фото ФК "Динамо"

Київське "Динамо" досягло угоди з англійським "Борнмутом" про трансфер 20-річного центрального захисника Іллі Забарного.

Джерело: футбольний клуб "Динамо", джерела "Української правди"

Деталі: За даними УП, Забарний підписав контракт з англійським клубом до літа 2028 року, а сума трансферу молодого українця склала близько 27 млн євро плюс бонуси.

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За умовами трансферу клуби "Динамо" та "Борнмут" також погодили проведення благодійного товариського матча.

31 січня ФК "Динамо" також повідомив, що віддав нападника Артема Бєсєдіна в оренду в кіпрську "Омонію" (Нікосія) до 30 червня 2023 року, тож 26-річний форвард "Динамо" проведе другу частину сезону у вищій лізі Кіпру.

Довідка: Ілля Забарний у складі команди "Динамо" (U19) дебютував 7 березня 2019 року.

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У складі національної збірної України Забарний провів усі матчі без замін на Євро-2020, де українська команда дісталася чвертьфіналу.

Загалом у біло-синій футболці захисник провів 84 матчі (50 в УПЛ, 4 - у Кубку та Суперкубку України, 30 – в єврокубках) та забив 1 м'яч.

Наразі в АПЛ виступають Олександр Зінченко ("Арсенал"),  Віталій Миколенко ("Евертон") та Михайло Мудрик, нещодавній трансфер якого з донецького "Шахтаря" в лондонський "Челсі" став найдорожчим трансфером в Англії в це міжсезоння.

Крім того, у молодіжному складі "Брентфорду" успішно виступає 18-річний Єгор Ярмолюк, однак в основній команді в рамках АПЛ він ще не дебютував.

УП, уточнено
Теми: футболспортВелика БританіяКіпр
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