Ще один гравець збірної України перейшов в англійську Прем'єр-лігу

Київське "Динамо" досягло угоди з англійським "Борнмутом" про трансфер 20-річного центрального захисника Іллі Забарного.

Джерело: футбольний клуб "Динамо", джерела "Української правди"

Деталі: За даними УП, Забарний підписав контракт з англійським клубом до літа 2028 року, а сума трансферу молодого українця склала близько 27 млн євро плюс бонуси.

За умовами трансферу клуби "Динамо" та "Борнмут" також погодили проведення благодійного товариського матча.

31 січня ФК "Динамо" також повідомив, що віддав нападника Артема Бєсєдіна в оренду в кіпрську "Омонію" (Нікосія) до 30 червня 2023 року, тож 26-річний форвард "Динамо" проведе другу частину сезону у вищій лізі Кіпру.

Довідка: Ілля Забарний у складі команди "Динамо" (U19) дебютував 7 березня 2019 року.

У складі національної збірної України Забарний провів усі матчі без замін на Євро-2020, де українська команда дісталася чвертьфіналу.

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Загалом у біло-синій футболці захисник провів 84 матчі (50 в УПЛ, 4 - у Кубку та Суперкубку України, 30 – в єврокубках) та забив 1 м'яч.

Наразі в АПЛ виступають Олександр Зінченко ("Арсенал"), Віталій Миколенко ("Евертон") та Михайло Мудрик, нещодавній трансфер якого з донецького "Шахтаря" в лондонський "Челсі" став найдорожчим трансфером в Англії в це міжсезоння.

Крім того, у молодіжному складі "Брентфорду" успішно виступає 18-річний Єгор Ярмолюк, однак в основній команді в рамках АПЛ він ще не дебютував.