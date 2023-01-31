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Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

"Украинская правда"Вторник, 31 января 2023, 21:25
Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу
Илья Забарный, фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" достигло соглашения с английским "Борнмутом" о трансфере 20-летнего центрального защитника Ильи Забарного.

Источник: футбольный клуб "Динамо", источники "Украинской правды"

Детали: По данным УП, Забарный подписал контракт с английским клубом до лета 2028 года, а сумма трансфера молодого украинца составила порядка 27 млн евро плюс бонусы.

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По условиям трансфера клубы "Динамо" и "Борнмут" также согласовали проведение благотворительного товарищеского матча.

31 января ФК "Динамо" также сообщил, что отдал нападающего Артема Беседина в аренду в кипрскую "Омонию" (Никосия) до 30 июня 2023 года, поэтому 26-летний форвард "Динамо" проведет вторую часть сезона в высшей лиге Кипра.

Справка: Илья Забарный в составе команды "Динамо" (U19) дебютировал 7 марта 2019 года.

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В составе национальной сборной Украины Забарный провел все матчи без замен на Евро-2020, где украинская команда пробилась в четвертьфинал.

Всего в бело-синей футболке защитник провел 84 матча (50 в УПЛ, 4 – в Кубке и Суперкубке Украины, 30 – в еврокубках) и забил 1 мяч.

Сейчас в АПЛ выступают Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Михаил Мудрик, недавний трансфер которого из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" стал самым дорогим трансфером в Англии в это межсезонье.

Кроме того, в молодежном составе "Брентфорда" успешно выступает 18-летний Егор Ярмолюк, однако в основной команде в рамках АПЛ он еще не дебютировал.

УП, уточнено
Темы: футболспортВеликобританияКипр
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