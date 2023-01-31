Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще один игрок сборной Украины перешел в английскую Премьер-лигу

"Украинская правда"Вторник, 31 января 2023, 22:25
Илья Забарный, фото ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" достигло соглашения с английским "Борнмутом" о трансфере 20-летнего центрального защитника Ильи Забарного.

Источник: футбольный клуб "Динамо", источники "Украинской правды"

Детали: По данным УП, Забарный подписал контракт с английским клубом до лета 2028 года, а сумма трансфера молодого украинца составила порядка 27 млн евро плюс бонусы.

По условиям трансфера клубы "Динамо" и "Борнмут" также согласовали проведение благотворительного товарищеского матча.

31 января ФК "Динамо" также сообщил, что отдал нападающего Артема Беседина в аренду в кипрскую "Омонию" (Никосия) до 30 июня 2023 года, поэтому 26-летний форвард "Динамо" проведет вторую часть сезона в высшей лиге Кипра.

Справка: Илья Забарный в составе команды "Динамо" (U19) дебютировал 7 марта 2019 года.

В составе национальной сборной Украины Забарный провел все матчи без замен на Евро-2020, где украинская команда пробилась в четвертьфинал.

ВИДЕО ДНЯ

Всего в бело-синей футболке защитник провел 84 матча (50 в УПЛ, 4 – в Кубке и Суперкубке Украины, 30 – в еврокубках) и забил 1 мяч.

Сейчас в АПЛ выступают Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Михаил Мудрик, недавний трансфер которого из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" стал самым дорогим трансфером в Англии в это межсезонье.

Кроме того, в молодежном составе "Брентфорда" успешно выступает 18-летний Егор Ярмолюк, однако в основной команде в рамках АПЛ он еще не дебютировал.

УП, уточнено
Темы: футболспортВеликобританияКипр
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРуководство Сумской ОВА уличили в хищении средств: подозревают чиновников

Глава МИД Италии назвал сроки развертывания в Украине системы SAMP/T

Шмыгаль сообщил ЕС, что потери Украины от агрессии РФ могут достигать 750 млрд евро

Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз

обновленоРоссияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома

Все новости...
футбол
Тимощук пытался обжаловать решение УАФ о пожизненном отстранении от украинского футбола
Вингер киевского "Динамо" перешел в испанскую "Жирону"
Ракицкий вернулся в "Шахтер"
Последние новости
21:28
Пересадили мышцы со спины на голову: мужчине из Херсона провели сложнейшую операцию
21:12
NZZ: Украина и РФ отвергли предложение "мира в обмен на территории", что разблокировало "танковую коалицию"
21:09
Самолет "Мрия" возродится в новой версии игры Microsoft Flight Simulator
20:55
В Минфине рассказали, когда ожидают финансирование от МВФ
20:54
фото, видео (обновлено)Чиновник Минобороны Лиев отрицает наличие паспорта РФ: говорит, что на фото не он
20:45
Количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло в январе – Координационный штаб
20:43
Избранный президент Чехии: Украина должна получить все оружие, кроме ядерного
20:40
Украина начнет подготовку к переговорам о вступлении в ЕС, решение закрепят на саммите - Стефанишина
20:36
Путин вдруг заявил, что их главная задача – сохранить РФ
20:16
фотоРуководство Сумской ОВА уличили в хищении средств: подозревают чиновников
Все новости...