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Стефанчук у парламенті Франції закликав надати танки й літаки та визнати Голодомор геноцидом

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 22:45
Руслан Стефанчук у Франції, фото ВРУ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок виголосив звернення в Національній асамблеї Франції, де закликав Париж підтримати надання Україні військової техніки, а французьких законодавців – визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Як повідомляє "Європейська правда", виступ Стефанчука опублікований на сайті українського парламенту.

Політик подякував "народові Франції, її президентові, уряду, всім вам за всю допомогу, яка надається Україні з моменту російського повномасштабного вторгнення", насамперед за військову.

"Тепер ми добре знаємо, що таке Кроталь, Цезар, LRU, AMX-10RC. І ми готові збагачувати свій словниковий запас новими словами. Ми хочемо бачити серед Леопардів, Абрамсів і Челенджерів французькі Леклерки, які зміцнять нас на суші. І Міражі з Рафалами, які з іншими союзницькими літаками захистять українське небо", – наголосив Стефанчук.

"Дайте нам літаки! Дайте нам крила нашої перемоги! Крила, якими ми закриємо Україну та захистимо всю Європу!" – закликав він.

Окремо спікер Верховної Ради звернувся до делегатів французької Національної асамблеї з проханням посприяти визнанню Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

"Унаслідок геноцидних дій сталінського режиму, через організований штучно і навмисне голод, у 1932-1933 роках загинули мільйони українців. Саме зараз сигнал з боку Франції про визнання Голодомору був би дуже важливим, оскільки події 1932-33 років підтверджують налаштованість тодішньої сталінської, а тепер і путінської Росії знищити українську ідентичність", – вважає він.

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У своєму виступі Стефанчук також подякував Франції за підтримку України на шляху до членства в ЄС і висловив сподівання на ухвалення позитивного рішення за підсумками саміту НАТО в Литві в липні 2023 року.

У межах відрядження, як очікується, спікер Ради зустрінеться з президентом, прем’єркою і спікерами обох палат парламенту Франції та низкою французьких політиків. Також заплановане його звернення до французького Сенату.

Нагадаємо, що у Франції з візитом також перебуває міністр оборони України Олексій Резніков. За підсумками зустрічі з ним французький міністр національної оборони Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція готова передати Україні ще 12 САУ Caesar, а також допоможе з підготовкою українських військових на території Польщі.

Теми: ФранціязброяСтефанчук
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