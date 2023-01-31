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Стефанчук в парламенте Франции призвал предоставить танки и самолеты и признать Голодомор геноцидом

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 21:45
Стефанчук в парламенте Франции призвал предоставить танки и самолеты и признать Голодомор геноцидом
Руслан Стефанчук во Франции, фото ВРУ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во вторник произнес обращение в Национальной ассамблее Франции, где призвал Париж поддержать предоставление Украине военной техники, а французских законодателей - признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Как сообщает "Европейская правда", выступление Стефанчука опубликовано на сайте украинского парламента.

Политик поблагодарил "народ Франции, ее президента, правительство, всех вас за всю помощь, которая предоставляется Украине с момента российского полномасштабного вторжения", прежде всего за военную.

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"Теперь мы хорошо знаем, что такое Кроталь, Цезарь, LRU, AMX-10RC. И мы готовы обогащать свой словарный запас новыми словами. Мы хотим видеть среди Леопардов, Абрамсов и Челенджеров французские Леклерки, которые укрепят нас на суше. И Миражи с Рафалами, которые с другими союзническими самолетами защитят украинское небо", - подчеркнул Стефанчук.

"Дайте нам самолеты! Дайте нам крылья нашей победы! Крылья, которыми мы закроем Украину и защитим всю Европу!" - призвал он.

Отдельно спикер Верховной Рады обратился к делегатам французской Национальной ассамблеи с просьбой поспособствовать признанию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

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"В результате геноцидных действий сталинского режима, из-за организованного искусственно и умышленно голода, в 1932-1933 годах погибли миллионы украинцев. Именно сейчас сигнал со стороны Франции о признании Голодомора был бы очень важным, поскольку события 1932-33 годов подтверждают настроенность тогдашней сталинской, а теперь и путинской России уничтожить украинскую идентичность", - считает он.

В своем выступлении Стефанчук также поблагодарил Францию за поддержку Украины на пути к членству в ЕС и выразил надежду на принятие положительного решения по итогам саммита НАТО в Литве в июле 2023 года.

В рамках командировки, как ожидается, спикер Рады встретится с президентом, премьером и спикерами обеих палат парламента Франции и рядом французских политиков. Также запланировано его обращение к французскому Сенату.

Напомним, что во Франции с визитом также находится министр обороны Украины Алексей Резников. По итогам встречи с ним французский министр национальной обороны Себастьен Лекорню сообщил, что Франция готова передать Украине еще 12 САУ Caesar, а также поможет с подготовкой украинских военных на территории Польши.

Темы: ФранцияоружиеСтефанчук
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